Capodanno lunare la folla al Tempio Lama ha assistito alla Yingge Dance

Durante il Capodanno lunare, molte persone si sono radunate al Tempio Lama per guardare la Yingge Dance, attratte dall’energia e dai colori vivaci della tradizione. La folla ha affollato il luogo, desiderosa di partecipare alla celebrazione più importante dell’anno cinese. La danza ha portato in strada un’atmosfera di allegria, con musiche coinvolgenti e costumi ricchi di dettagli. La cerimonia si è svolta sotto il cielo sereno, mentre le famiglie si preparavano a ricevere le benedizioni per l’anno nuovo.

La Cina celebra l'inizio del Capodanno lunare con preghiere, spettacoli e festeggiamenti nella capitale. Le attività hanno dato il via all'Anno del Cavallo, uno dei 12 animali dello zodiaco cinese, che succede all'Anno del Serpente. In un tempio di Pechino, una nuvola di incenso si è alzata sopra i visitatori riuniti per dare il benvenuto al nuovo anno. La folla al Tempio Lama ha anche potuto assistere alla Yingge Dance, uno spettacolo folcloristico originario della regione di Chaoshan, nel sud della Cina. Come da tradizione, molte persone a Pechino visitano il Tempio Lama il primo giorno del Capodanno lunare.