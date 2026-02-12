Il Campus di Arezzo dell’Università di Siena si prepara a festeggiare il Capodanno Cinese il 17 febbraio. È previsto un pomeriggio dedicato alle tradizioni e alle usanze legate alla Festa di Primavera, con musica, cibo e tante attività per coinvolgere studenti e cittadini. L’evento vuole offrire un’occasione per scoprire la cultura cinese e condividere un momento di allegria.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Un pomeriggio dedicato alla celebrazione del Capodanno Cinese e alla scoperta delle tradizioni legate alla Festa di Primavera si terrà il 17 febbraio al Campus di Arezzo dell’Università di Siena (viale Cittadini 33). L’iniziativa “Diamo il benvenuto all’anno del Cavallo”, che si aprirà alle ore 17 nell’Aula 15 della palazzina Uomini, è curata dall’Aula Confucio dell’Università di Siena sede di Arezzo (Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne) e coordinata dalla professoressa Ornella De Nigris. Sono in programma laboratori, letture e attività tematiche finalizzate a far conoscere usanze, simboli e narrazioni della cultura cinese, in un contesto aperto, partecipativo e orientato alla divulgazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Diamo il benvenuto all'anno del Cavallo". Celebrazione del Capodanno Cinese al Campus di Arezzo

