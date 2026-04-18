Cede l’attracco fluviale | area chiusa per rischio nuovi crolli

L’attracco fluviale di Sabbioncello San Vittore si è sgretolato, portando alla sua chiusura temporanea. Per evitare rischi di ulteriori crolli, l’ufficio tecnico del Comune di Copparo ha messo in sicurezza l’area, transennandola a valle. La struttura non è più accessibile al pubblico e l’intervento di messa in sicurezza prosegue per valutare eventuali interventi di riparazione.

Cede l’attracco fluviale di Sabbioncello San Vittore. Per ragioni di sicurezza, l’ufficio tecnico del Comune di Copparo ha provveduto a transennare la parte a valle. L’intervento si è reso necessario a causa dell'apertura di due sprofondamenti dovuti all’erosione da parte delle acque del fiume, e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Sarno, cava instabile: ordinanza sicurrezza, rischio crolli e areaSarno, Crollo in Cava: Ordinanza e Misure Urgenti per la Sicurezza dell'Area Un’ordinanza urgente è stata emessa dal Comune di Sarno, in provincia di... A Niscemi cresce il numero degli sfollati: oltre 1600 persone, 880 edifici in area proibita per rischio crolliA Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il numero degli sfollati è salito a 1606, secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dalla prefetta Licia...