A Niscemi cresce il numero degli sfollati | oltre 1600 persone 880 edifici in area proibita per rischio crolli

A Niscemi il numero di persone costrette a lasciare le case sale ancora. Ora sono 1.606 gli sfollati, secondo quanto ha detto la prefetta Licia Messina durante una riunione del centro di coordinamento soccorsi. La zona continua a essere considerata a rischio crolli, con 880 edifici sotto stretta sorveglianza e divieto di accesso. La situazione rimane tesa, e le autorità continuano a monitorare attentamente la zona.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il numero degli sfollati è salito a 1606, secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalla prefetta Licia Messina durante una riunione del centro di coordinamento soccorsi. L'emergenza, scaturita da un'instabilità geologica che ha portato al collasso di parte del territorio, ha reso necessario l'evacuazione di intere aree, con l'intera popolazione costretta a lasciare le proprie abitazioni per ragioni di sicurezza. Il dato più allarmante riguarda l'entità del territorio interessato: 880 edifici, ovvero fabbricati residenziali e commerciali, sono stati inseriti in zona rossa, ovvero in aree a rischio massimo di crollo.

