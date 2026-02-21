Sarno cava instabile | ordinanza sicurrezza rischio crolli e area

A Sarno, un cedimento in una cava dismessa in Via Vallone Monaco ha causato l’emissione di un’ordinanza di sicurezza. Le autorità temono crolli e hanno immediatamente messo in atto misure per mettere in sicurezza l’area. La frana ha interessato una porzione di costone montuoso, creando preoccupazione tra residenti e operatori locali. L’intervento mira a prevenire ulteriori rischi e a tutelare chi si trova nei pressi della zona. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Sarno, Crollo in Cava: Ordinanza e Misure Urgenti per la Sicurezza dell'Area. Un'ordinanza urgente è stata emessa dal Comune di Sarno, in provincia di Salerno, a seguito del cedimento di una porzione di un costone montuoso in un'area di una cava dismessa situata in Via Vallone Monaco. L'intervento mira a garantire la pubblica e privata incolumità, interdicendo l'accesso all'area e obbligando i proprietari a interventi di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi. La decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione della situazione da parte di tecnici comunali, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Protezione Civile, che hanno rilevato un rischio concreto di ulteriori distacchi di materiale roccioso.