C’è il nuovo medico di base Presentazione in Comune

Un nuovo medico di base è stato presentato ufficialmente presso il Comune. Durante l'incontro, il professionista ha dichiarato di trovare soddisfazione nel rapporto quotidiano con i pazienti, sottolineando l’importanza di instaurare un legame di fiducia tra medico e assistito. La presentazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno ascoltato le parole del nuovo professionista e hanno potuto conoscere le sue intenzioni di lavoro.

"Stare quotidianamente accanto ai pazienti, instaurando un rapporto di fiducia fra medico e assistito è ciò che più mi dà soddisfazione della professione per la quale ho studiato". E’ con queste parole che si presenta il nuovo medico di base che coprirà il territorio di Sarteano, Chianciano Terme e Cetona a partire dal mese di maggio: Maria Novella Maglio, dottoressa neo laureata. Dopo il pensionamento del dottore Domenico Betti e dopo mesi di scompiglio generale per la mancanza di medici disposti ad effettuare assistenza con ambulatorio a Sarteano, il paese, soprattutto la popolazione più anziana, torna alla serenità. Laureata a Siena con...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è il nuovo medico di base. Presentazione in Comune It’s Time to Change How We Diagnose Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) Notizie correlate Sinergia tra Comune, Ausl e quartiere: inaugurato nell'ex scuola il nuovo ambulatorio del medico di baseHa preso ufficialmente avvio, nei locali dell’ex scuola di Macerone in via Cesenatico 5735, nel quartiere Al Mare, la nuova esperienza... Leggi anche: A Spoltore apre un nuovo studio del medico di base Francesco Luciani Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi 2026; ‘Una nuova primavera’, da Schlein a Fratoianni centrosinistra schierato per il libro di Giuseppe Conte; C’è il nuovo medico di base. Presentazione in Comune; Presentazione dei libri Un mondo nuovo tutti i giorni. Piero Gobetti, una vita al presente di Paolo di Paolo e Piero Gobetti, Pensare futuro. Come ricominciare senza ripetersi a cura di David Bidussa. C'è una nuova Porsche 911 all'orizzonteIl 14 aprile verrà svelata una nuova Porsche 911. Il teaser non dà particolari indizi, forse però sappiamo qualcosa ... it.motor1.com PS5 si aggiorna e c'è altro oltre al nuovo PSSR per PS5 ProAggiungiamo che sono stati migliorati l'usabilità e i messaggi su alcuni schermi, insieme a un generico miglioramento delle prestazioni e della stabilità di sistema, immancabile in ogni update di una ... multiplayer.it Alla presentazione della Lista Venezia è Tua in appoggio ad Andrea Martella per il Sindaco di Venezia . Intervistiamo il candidato Daniele Scarpa - facebook.com facebook Inizia ora la prima presentazione di “Difendere la libertà” al teatro Litta con @pinapic. Tre sale strapiene, emozione pura e una voglia incredibile di sapere che cosa ne pensate e confrontarmi con voi. Dispiace per tutti coloro che non sono riusciti a entrare, mi f x.com