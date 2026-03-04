A Spoltore apre un nuovo studio del medico di base Francesco Luciani
A Spoltore si inaugura un nuovo studio medico gestito dal dottor Francesco Luciani, che assumerà un incarico a tempo determinato come medico di medicina generale. Lo studio copre un’area che include i comuni di Cepagatti, Catignano, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano e Spoltore. L’apertura fa parte di una nuova assegnazione nell’ambito territoriale di riferimento.
Lo studio medico è stato aperto lo studio medico in via Italia, 68 a Spoltore. Questi i giorni di apertura: lunedì 16 – 18 martedì 12 – 14 mercoledì 16 – 18 giovedì 12 – 14 venerdì 10 – 12. Tutte le informazioni: https:www.asl.pe.itListaMedici.jsp
