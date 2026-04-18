Cavallo di ritorno per un motorino appena rubato | volevano 300 euro

I carabinieri di Ercolano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di circa quarant’anni, accusati di aver tentato di estorcere 300 euro come “risarcimento” per un motorino appena rubato. L’indagine ha portato alla luce un episodio di estorsione aggravata, con i due soggetti coinvolti e la misura cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Napoli.

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Tribunale di Napoli, a carico di due uomini quarantenni, nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione a delitti di estorsione aggravata e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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