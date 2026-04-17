Cavallo di ritorno per la collanina da duemila euro | condannato 26enne

In un caso giudiziario a Caserta, un uomo di 26 anni è stato condannato in appello per un tentativo di cavallo di ritorno. L’accusa riguarda il tentativo di restituire una collanina d'oro dal valore di circa duemila euro, che era stata precedentemente rubata. La sentenza ha previsto uno sconto di pena rispetto alla condanna iniziale. La vicenda si è svolta nel contesto di un procedimento legale legato a un furto e alla successiva operazione di restituzione.

Sconto di pena in Appello nei confronti di M.S., 26enne di Caserta, accusato per un tentativo di cavallo di ritorno per la restituzione di una collanina d’oro, del valore di circa duemila euro, rubata a Caserta.I giudici della sesta sezione penale della Corte d’Appello di Napoli hanno inflitto 2.🔗 Leggi su Casertanews.it

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