' Riscatto' per l' auto appena rubata vittima chiama la polizia e fa arrestare l' autore del ' cavallo di ritorno'

La vittima di un furto d’auto ha deciso di chiamare subito la polizia invece di pagare il riscatto all’autore del ‘cavallo di ritorno’. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato il ladro, che chiedeva soldi in cambio del veicolo. Un’operazione che ha preso una piega diversa da quanto sperava il criminale.

E' successo a Foggia, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato per estorsione un minorenne del posto, già noto agli uffici. Fondamentale la collaborazione offerta dalla vittima del furto Chiede un 'riscatto' per la restituzione di un mezzo rubato, ma la vittima del furto chiama la polizia e fa arrestare l'autore del 'cavallo di ritorno'. In questa circostanza, la vittima - dopo aver sporto denuncia per il furto della propria auto - è stato contattato da un soggetto anonimo che, dopo avergli rivolto diverse domande, ha chiesto una ingente somma di denaro per rientrare in possesso del mezzo asportato in precedenza.

