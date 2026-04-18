Cattolica dedica un parco al maestro Alberto Manzi | il programma dell' inaugurazione
Martedì 21 aprile, in coincidenza con la Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione, si terrà l’inaugurazione di un parco a Cattolica dedicato ad Alberto Manzi. La cerimonia coinvolgerà le autorità locali e alcuni rappresentanti della comunità, che si riuniranno per celebrare la figura dello scrittore, insegnante e politico. La giornata sarà accompagnata da eventi e interventi volti a ricordare il ruolo di Manzi nel panorama culturale e sociale italiano.
Cattolica intitola un parco ad Alberto Manzi, grande docente, scrittore e politico italiano. L’inaugurazione sarà martedì, 21 aprile, in occasione della Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull'importanza del pensiero.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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