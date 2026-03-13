Ritorna El loco del maestro Alberto Manzi
È tornato «El loco», il personaggio creato dal maestro Alberto Manzi. La sua presenza riporta alla mente immagini di un tempo che sembra invariabile, come un sassolino che si ferma in un barattolo e suggerisce una ripetizione costante. La scena si svolge in un contesto in cui il personaggio ripropone un’immagine di staticità, senza aggiungere elementi nuovi alla narrazione.
Scaffale Un sassolino lanciato in un barattolo lascerebbe presagire un tempo sempre uguale a sé stesso, una monotonia da esorcizzare. Invece quel tempo lento, rarefatto, immagine classica di piccole località dell’America . Scaffale Un sassolino lanciato in un barattolo lascerebbe presagire un tempo sempre uguale a sé stesso, una monotonia da esorcizzare. Invece quel tempo lento, rarefatto, immagine classica di piccole località dell’America . Un sassolino lanciato in un barattolo lascerebbe presagire un tempo sempre uguale a sé stesso, una monotonia da esorcizzare. Invece quel tempo lento, rarefatto, immagine classica di piccole località dell’America Latina, contrasta inesorabilmente con un movimento di tensione tra rivoluzione e oppressione che Alberto Manzi fa emergere ne El Loco (pp. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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