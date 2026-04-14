Ci vorrebbe un Maestro Manzi dell’IA l’Italia ha bisogno di un’altra Non è mai troppo tardi per non farsi mangiare dagli algoritmi L’appello di Luciano Floridi
Durante la presentazione del Rapporto “L’Italia nell’era dell’IA”, curato da Luciano Floridi e introdotto dalla Vicepresidente della Camera, le sale di Montecitorio si sono trasformate in uno studio di videopodcast. Floridi ha commentato la necessità di un approccio più educativo e accessibile all’intelligenza artificiale, citando l’esempio di un’idea simile a “Non è mai troppo tardi”. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.
A margine della presentazione del Rapporto “L’Italia nell’era dell’IA”, curato da Luciano Floridi e introdotto dalla Vicepresidente della Camera Anna Ascani, le austere stanze di Montecitorio si sono trasformate in uno studio di videopodcast. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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