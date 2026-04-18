Catrice Glam In Gold Primer | Oro a 24k per una base perfetta

Un nuovo prodotto per il trucco si presenta come una base che promette di donare un effetto oro a 24 carati. Si tratta di un primer che si propone di preparare la pelle per il trucco, migliorandone l’aspetto e la durata. La sua formulazione e le caratteristiche specifiche sono state descritte in dettaglio, accompagnate da un avviso sulla presenza di link di affiliazione all’interno dell’articolo.

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