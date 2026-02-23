Iphone air oro 24k prezzo 11.000 dollari unico al mondo

Il prezzo elevato di 11.000 dollari di un iPhone Air ricoperto in oro 24 carati deriva dall’uso di materiali di lusso come madreperla e pelle pregiata. Caviar ha creato questa versione esclusiva, progettata per chi cerca un oggetto unico e di alta gamma. La richiesta di questo modello speciale ha attirato l’attenzione di appassionati di tecnologia e collezionisti di oggetti di lusso. La produzione limitata rende questo smartphone ancora più raro e desiderabile.

una versione di lusso dell’iPhone Air è stata presentata da Caviar, caratterizzata da oro 24 carati, intarsi in madreperla e pelle di vitello di alta qualità. l’opera è assemblata a mano e proposta a un prezzo di 11.000 dollari, nella configurazione da 1 tb. l’interno resta invariato rispetto all’iPhone Air standard, offrendo un contraste tra estetica esclusiva e prestazioni consolidate. iphone air 24k oro: design, materiali e unicità. il concept trae ispirazione dall’ arte déco e dall’opera di alphonse mucha, con una back panel in pelle di vitello in tonalità neutra, intarsi in madreperla e elementi decorativi in oro 24k. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

