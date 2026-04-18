Catania nuova Questura | il presidio moderno che sfida la criminalità

Nella città di Catania, è stata inaugurata una nuova sede della Questura, un edificio moderno pensato per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella zona. Alla cerimonia di apertura ha partecipato il Capo della Polizia, che ha presenziato all’evento. L’intervento rappresenta un investimento strutturale per migliorare l’efficienza e la presenza dello Stato in un’area segnata da attività criminali.

Il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha presenziato l’inaugurazione della nuova sede della Questura di Catania, un intervento infrastrutturale che punta a consolidare la presenza dello Stato sul territorio. L’evento segna il passaggio a una struttura moderna, concepita come un presidio di legalità capace di offrire servizi più efficienti alla collettività e di garantire una sicurezza operativa superiore. L’impatto del rinnovamento strutturale sulla sicurezza urbana. La nuova sede non rappresenta solo un aggiornamento edilizio, ma un cambio di passo per l’intera area etnea. Secondo quanto rilevato da Antonio Alletto, Segretario Generale di MP – Poliziotti Democratici e Riformisti, la qualità delle operazioni e l’organizzazione interna della polizia locale hanno subito un netto miglioramento dalla nomina del questore Giuseppe Bellassai.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, nuova Questura: il presidio moderno che sfida la criminalità Notizie correlate VIDEO | Inaugurata la nuova sede della questura di CataniaNel giorno del 174esimo anniversario della fondazione della polizia, è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede della questura di Catania, i cui... MP, Alletto: “La nuova questura di Catania simbolo dello Stato presente”n occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Questura di Catania, alla presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani, si conferma il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Catania, inaugurata la nuova sede della Questura; VIDEO | Inaugurata la nuova sede della questura di Catania; CATANIA, NUOVA QUESTURA: EFFICIENZA ORGANIZZATIVA E ATTENZIONE ALLA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA; INAUGURAZIONE NUOVA SEDE QUESTURA CATANIA: COCO, PASSO IMPORTANTE, ADESSO SERVE IL PERSONALE. Catania, inaugurata la nuova Questura: Uno splendido risultatoNel corso della celebrazione sono stati premiati diversi poliziotti distintisi per attività operative. La giornata si è conclusa con il taglio del nastro della nuova struttura, benedetta ... livesicilia.it Catania, inaugurata la nuova sede della QuesturaIl taglio del nastro alla presenza del capo della polizia di Stato, prefetto Vittorio Pisani, accompagnato dalle massime autorità civili e militari etnee Il 174° Anniversario della Fondazione della Po ... tg24.sky.it ONCOLOGIA AL POLICLINICO DI CATANIA, NUOVA AREA ACCETTAZIONE PIÙ AMPIA E CONFORTEVOLE: “PASSO CONCRETO PER UN’ASSISTENZA PIÙ UMANA” All’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco compie un nu facebook Verso Catania-Potenza i rossazzurri hanno svolto il penultimo allenamento settimanale x.com