Cassonetti per carta e plastica si completano le zone Buon Pastore e Policlinico

L’amministrazione comunale di Modena, in collaborazione con il Gruppo Hera, ha avviato la messa in posa di nuovi cassonetti per la raccolta differenziata di carta e plastica. Finora, sono stati installati più della metà dei 76 contenitori previsti, con l’obiettivo di completare le zone Buon Pastore e Policlinico. La prossima fase prevede la conclusione dell’intervento in queste aree, migliorando la distribuzione dei punti di raccolta.

Il percorso di posa dei nuovi cassonetti per carta e plastica, intrapreso dall’amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, ha già raggiunto oltre la metà delle 76.000 utenze della zona residenziale centrale coinvolte nella riorganizzazione della raccolta rifiuti.Dalla.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Rifiuti, a Lavino di Mezzo si cambia: arrivano i cassonetti stradali e la Carta SmeraldoBologna, 13 aprile 2026 – Cambia la modalità di conferimento dei rifiuti a Lavino di Mezzo, nella porzione di territorio che rientra nel Comune,... Leggi anche: Ricorso al Tar sul Buon Pastore. L’assessore: "Andiamo avanti" Altri aggiornamenti Rifiuti Modena, ritorno ai cassonetti: si procede nelle zone Buon Pastore e PoliclinicoSocietà: Il percorso, intrapreso dal Comune di Modena in collaborazione col Gruppo Hera, ha già raggiunto oltre la metà delle 76.000 utenze della zona residenziale ... lapressa.it Rifiuti, altri cassonetti in arrivo. Morane, Sacca e Modena Est, stop ai sacchi di carta e plasticaA partire da domani il percorso di posa dei nuovi cassonetti per il conferimento di carta e plastica, intrapreso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Hera, interesserà altre tre zone ... ilrestodelcarlino.it