Ricorso al Tar sul Buon Pastore L’assessore | Andiamo avanti

L’assessore comunica che si proseguirà con il ricorso al Tar riguardo alla controversia sull’area dell’ex Buon Pastore. Lunedì si è tenuta l’udienza, coinvolgendo privati cittadini e rappresentanti istituzionali, mentre la decisione sulla questione resta ancora pendente. La disputa riguarda questioni urbanistiche legate alla destinazione dell’area e alle eventuali modifiche del piano regolatore.

Lo scontro urbanistico sull’area dell’ex Buon Pastore arriva davanti al Tar. Privati cittadini monzesi e Legambiente hanno infatti presentato ricorso contro il Piano attuativo che ridisegna il comparto tra via Cavallotti e via Pellettier, proseguendo una contestazione che accompagna il progetto dalle prime fasi. Il piano di riqualificazione, approvato dal Comune a fine 2025, riguarda un’area di circa 28.400 metri quadrati destinata a diventare un nuovo distretto urbano. Il progetto prevede tre edifici residenziali - le cosiddette ’torri verdi’ da 6, 9 e 12 piani - affiancati da un grande parco pubblico attrezzato di oltre 11mila metri quadrati con percorsi pedonali, aree di sosta e spazi per bambini e famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il rilancio dell'ex Buon Pastore (con palazzi, parco e polo culturale) rallenta: presentato il ricorso al Tar. Lo annuncia l'assessore Marco Lamperti, che però è tranquillo e ribadisce la necessità di ridare dignità a quell'angolo di Monza da anni abbandonato.

