Rifiuti a Lavino di Mezzo si cambia | arrivano i cassonetti stradali e la Carta Smeraldo

A Lavino di Mezzo, nel quartiere Borgo Panigale-Reno, sono stati introdotti nuovi sistemi per la gestione dei rifiuti. Da oggi, sul territorio sono stati posizionati nuovi cassonetti stradali e sarà adottata la Carta Smeraldo, uno strumento che regolerà le modalità di conferimento. La novità riguarda esclusivamente questa zona del Comune, dove si modificano le procedure di smaltimento dei rifiuti domestici.

Bologna, 13 aprile 2026 – Cambia la modalità di conferimento dei rifiuti a Lavino di Mezzo, nella porzione di territorio che rientra nel Comune, quartiere Borgo Panigale-Reno, cambia la modalità di conferimento dei rifiuti. Il sistema porta a porta andrà in soffitta lasciando il posto ai cassonetti stradali, che Hera inizierà a collocare dal 20 aprile. Il cassonetto dell’indifferenziato si aprirà solo con la Carta Smeraldo, che verrà consegnata a domicilio a partire dal 17 aprile. Dunque, i contenitori per la raccolta differenziata saranno ad accesso libero, mentre il cassonetto dell’indifferenziato sarà quello informatizzato apribile con la Carta Smeraldo, la tessera di Hera per i servizi ambientali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, a Lavino di Mezzo si cambia: arrivano i cassonetti stradali e la Carta Smeraldo Lavino di Mezzo, per i rifiuti arrivano i cassonetti con Carta SmeraldoA Lavino di Mezzo arrivano i cassonetti stradali e Carta Smeraldo per la spazzatura indifferenziata. Raccolta rifiuti, si cambia. Arrivano nuovi cassonetti e aumenta la differenziataORTIGNANO RAGGIOLO Nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti a Ortignano Raggiolo per incentivare la differenziata e migliorare anche il decoro...