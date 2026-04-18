Questa mattina, i carabinieri della Sezione Operativa di Casoria hanno arrestato un ragazzo di 16 anni residente a Napoli. L’operazione è stata effettuata su ordine del GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha firmato un’ordinanza cautelare. Il giovane è accusato di aver accoltellato una persona nel centro commerciale della zona.

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria hanno condotto questa mattina l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli, portando alla cattura di un giovane residente a Napoli. Il minore, che non presenta precedenti penali, è accusato di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da taglio in relazione a una violenta aggressione avvenuta nella notte del 20 ottobre 2024 presso il parco commerciale Multibit di Casoria. La ricostruzione del ferimento nel centro commerciale. L’episodio che ha scosso la tranquillità del polo commerciale Multibit si è consumato quando un sedicenne è stato colpito all’addome con un fendente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casoria, arrestato il sedicenne che accoltellò al centro commerciale

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