Un uomo è stato condannato a quindici anni di carcere dopo aver accoltellato un barista al centro commerciale di Civezzano. La vittima, che aveva aiutato l’aggressore in un periodo difficile, è stata ferita alle spalle mentre si trovava in fila al supermercato nell’aprile di due anni fa. L’episodio si è verificato all’interno del centro commerciale Orvea.

Lo aveva aiutato ospitandolo e dandogli una mano in un momento di difficoltà. E per tutta risposta ha ricevuto una coltellata alle spalle mentre era in fila al supermercato, nel maggio di due anni fa, all’Orvea di Civezzano. Per un miracolo un barista di Caldonazzo non è morto così. Ora, per quell’efferata aggressione un cinquantenne di origine bresciana, Enrico Gibellini, è stato condannato dal Tribunale di Trento a 15 anni e 2 mesi di reclusione, oltre a 5 anni di libertà vigilata, per tentato omicidio aggravato dagli atti persecutori e dalla premeditazione. La pm Maria Colpani aveva chiesto una condanna a 18 anni di carcere. La pesante... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Accoltellò un barista al centro commerciale, condannato a quindici anni di carcere

Accoltellò la moglie nel parcheggio del supermercato: condannato a 13 anni di carcereDaniel Manda, rumeno 49enne, il 6 gennaio dello scorso anno, ha accoltellato l’ex moglie Daniela Manda davanti alla Lidl di Seriate.

Accoltellò un uomo al supermercato, la pena è di 15 anni e 2 mesi di carcereLo avrebbe perseguitato in un bar, per poi seguirlo fino a un supermercato dove lo avrebbe accoltellato mentre erano in fila alla cassa.

Contenuti utili per approfondire Accoltellò.

Discussioni sull' argomento Barista accoltellato mentre era in fila alle casse: la lama sfiorò la carotide - BresciaToday; Accoltellò un uomo al centro commerciale di Civezzano: condannato a 15 anni; Accoltellamento al centro commerciale di Civezzano: l’aggressore condannato a 15 anni e 2 mesi; Tentato omicidio a Venezia, i cugini inglesi rimangono in carcere: la vacanza ospitati da una parente e l'accoltellamento al bar. Si...

Accoltellò un uomo al centro commerciale di Civezzano: condannato a 15 anniIl tribunale di Trento ha condannato a 15 anni e 2 mesi di carcere Enrico Gibellini, cinquantenne di origine bresciana che nel maggio del 2024 aveva accoltellato alle spalle un barista di Caldonazzo ... rainews.it

Accoltellò la fidanzata della sua ex a Ercolano: ventiquattrenne arrestata x.com

#Ercolano - Accoltellò una coetanea dopo un appuntamento: 25enne ai domiciliari per tentato omicidio #Cronaca #Napoli #Carabinieri #TentatoOmicidio #Accoltellamento #Indagini #Campania #Giustizia #NanoTV facebook