Casoria accoltellò un 16enne al Multibit | arrestato minore per tentato omicidio

A Casoria, le forze dell'ordine hanno eseguito un arresto nei confronti di un minore sospettato di aver accoltellato un ragazzo di 16 anni al centro commerciale Multibit. L’indagine, ancora in corso, ha portato all’applicazione di una misura cautelare per tentato omicidio aggravato, dopo che sono stati raccolti elementi che collegano il giovane alla vicenda. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini relative a episodi di violenza nel territorio.

Casoria, svolta nelle indagini sull’accoltellamento al centro commerciale Multibit: eseguita misura cautelare nei confronti di un minore accusato di tentato omicidio aggravato.. Nella mattinata odierna i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su conforme richiesta della locale Procura dei Minori, nei confronti di un minore residente a Napoli, incensurato, in quanto ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da taglio. Il provvedimento scaturisce da un’accurata attività d’indagine svolta dal personale procedente in seguito all’accoltellamento di un sedicenne occorso nella nottata del 20 ottobre 2024 presso il parco commerciale denominato “Multibit” di Casoria.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Casoria, accoltellò un 16enne al Multibit: arrestato minore per tentato omicidio Notizie correlate Arrestato per tentato omicidio. Accoltellò il cognato per stradaLo scorso 19 febbraio a Paderno Dugnano aveva teso un agguato in strada al cognato che stava rientrando a casa a piedi con le buste della spesa: lo... Casoria, arrestato il sedicenne che accoltellò al centro commercialeI carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria hanno condotto questa mattina l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Accoltellò un 16enne durante una lite a Casoria: arrestato minorenne; Casoria, 16enne accoltellato nel 2024: minore incensurato arrestato per tentato omicidio; Casoria, arrestato un minorenne per il tentato omicidio di un coetaneo al Multibit; Accoltellamento al Multibit di Casoria, arrestato un minore: ferito sedicenne. Accoltellò un 16enne durante una lite a Casoria, arrestato per tentato omicidioNella mattinata odierna i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria hanno eseguito un’ordinanza cautelare ... internapoli.it Casoria, 16enne accoltellato nel 2024: minore incensurato arrestato per tentato omicidioNella mattinata di oggi i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria hanno arrestato un minore residente a Napoli, incensurato, in quanto ritenuto responsabile del ... ilmattino.it #CASORIA, #TENTATOOMICIDIO - Il provvedimento scaturisce da un’accurata attività d’indagine svolta dal personale procedente in seguito all’accoltellamento di un sedicenne facebook