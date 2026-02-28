Arrestato per tentato omicidio Accoltellò il cognato per strada

Lo scorso 19 febbraio a Paderno Dugnano un uomo ha tentato di uccidere il cognato accoltellandolo in strada. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno e ha coinvolto due persone conosciute tra loro. Dopo l'attacco, le forze dell'ordine hanno arrestato l’autore dell’episodio. La vittima è stata soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale.

Lo scorso 19 febbraio a Paderno Dugnano aveva teso un agguato in strada al cognato che stava rientrando a casa a piedi con le buste della spesa: lo aveva colpito ripetutamente con un lungo coltello da cucina e inseguito di corsa fino a quando la vittima era riuscita a mettersi in salvo entrando in un condominio. L'aggressore a quel punto si era allontanato a piedi, pensando di restare impunito. Invece tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e nelle scorse ore i carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano, in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, hanno arrestato un egiziano di 33 anni, censurato, con l'accusa di tentato omicidio.