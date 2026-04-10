Archiviato il caso di Sissy Trovato Mazza il dolore della famiglia | Vergogna non ci fermeremo

Dopo l’archiviazione del caso di una giovane vittima, la famiglia esprime forte sdegno e delusione. Il padre, in lacrime, critica le decisioni delle autorità italiane e si dice insoddisfatto del trattamento riservato alle persone oneste rispetto ai criminali. La famiglia ha inoltre dichiarato che continuerà a chiedere giustizia e non si fermerà di fronte a questa situazione. La vicenda ha suscitato molte reazioni pubbliche e commenti sui social.

“È una vergogna! E io mi vergogno di essere italiano perché mia figlia indossava la divisa con tutta la sua lealtà per lo Stato e invece in Italia ottengono tutela più i delinquenti che le persone oneste!”Salvatore Trovato Mazza non può trattenere la rabbia e il dolore dopo la sentenza che ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Sissy Trovato Mazza, quarta archiviazione per il caso della poliziotta trovata morta a VeneziaPer la quarta volta, la Procura di Venezia aveva chiesto di mettere la parola fine all'inchiesta sulla morte di Maria Teresa "Sissy" Trovato Mazza,... Caso Trovato Mazza, dopo dieci anni attesa per la riapertura delle indagini: "Tenete accese le luci su Sissy"Il padre della poliziotta morta in circostanze mai chiarite, ripercorre la battaglia contro l'archiviazione per suicidio, mentre sul caso la deputata... Temi più discussi: Sissy Trovato Mazza caso archiviato, fu suicidio. La rabbia dei familiari: Una schifezza; Morte di Sissy Trovato Mazza, il caso archiviato come suicidio: il padre accusa Non ci fermeremo, vogliamo la verità; Agente penitenziaria morta a Venezia, caso archiviato per la quarta volta; Caso archiviato per sempre: L’agente Sissy si è suicidata. Sissy Trovato Mazza, caso chiuso dopo 10 anni: il gip archivia per suicidio. Il padre: Una vergognaSalvatore Trovato Mazza sull'archiviazione del caso della figlia Sissy dopo 10 anni dal ferimento in ascensore a Venezia. tag24.it Poliziotta calabrese morta a Venezia, archiviato il caso per la quarta voltaMaria Teresa Sissy Trovato Mazza ha perso la vita in circostanze poco chiare, i familiari si erano sempre opposti alla chiusura del fascicolo d'indagine ... rainews.it Sul caso di Sissy Trovato Mazza ho depositato da tempo un’interrogazione parlamentare e tenuto una conferenza alla Camera proprio un mese fa insieme alla sua famiglia. Con me c’erano il padre di Sissy, Salvatore Trovato Mazza, la psicologa forense e cri - facebook.com facebook Morte di Sissy Trovato Mazza a Venezia, il caso archiviato dopo 10 anni: «Si è sparata in ospedale, nessuna ipotesi alternativa» x.com