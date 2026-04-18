Un tribunale federale del Massachusetts ha ricevuto una richiesta di azione collettiva contro Circle Internet Group, accusandola di non aver impedito lo spostamento di circa 280 milioni di dollari in USDC coinvolti in un attacco informatico. La causa si basa sulla presunta mancanza di interventi adeguati durante il furto, avvenuto nel contesto delle criptovalute. La vicenda riguarda quindi una presunta responsabilità dell’azienda nella gestione di un episodio di sicurezza.

Un tribunale federale del Massachusetts ha ricevuto una richiesta di azione collettiva che punta il dito contro Circle Internet Group, accusandola di non aver impedito lo spostamento di circa 280 milioni di dollari in USDC legati a un attacco informatico. La causa, promossa dall’investitore McCollum per conto di oltre cento membri colpiti, sostiene che la società avesse le capacità tecniche e l’opportunità di bloccare i fondi sottratti durante l’exploit subito da Drift Protocol il primo aprile. L’operazione criminale, avvenuta all’inizio di aprile, ha i capitali drenati da Solana essere deviati verso Ethereum sfruttando il Cross-Chain Transfer Protocol, uno strumento di bridging gestito proprio da Circle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso USDC: Circle sotto accusa per il furto di 280 milioni di dollari

Notizie correlate

Furto da 285 milioni su Drift: Circle rompe il silenzio dopo l’attaccoIl protocollo Drift su Solana ha subito un drenaggio di risorse per un valore stimato tra i 270 e i 285 milioni di dollari il primo aprile 2026,...

‘Super Mario Galaxy’ incassa 372 milioni di dollari in tutto il mondo, ‘Project Hail Mary’ raggiunge i 420 milioni di dollariÈ un altro successo strepitoso! Super Mario Galaxy – Il film ha dominato il botteghino mondiale con 372,5 milioni di dollari, di cui ben 182,4...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Circle: azioni in calo, analisti avvertono di una compressione dei margini; Circle sotto accusa per non aver congelato i fondi nell’hack di Drift Protocol; Drift ottiene un finanziamento di 148 milioni di dollari da Tether e partner mentre sostituisce lo stablecoin Circle con USDT dopo un exploit massiccio; Circle è oggetto di una causa legale a seguito dello sfruttamento di una falla di sicurezza, poiché le viene contestato di non aver adottato alcuna misura per congelare i fondi.

Circle sotto accusa per non aver congelato i fondi nell’hack di Drift ProtocolInvesting.com- Circle Internet Group (NYSE:CRCL) è oggetto di una proposta di class action che accusa l’azienda di non aver congelato i fondi rubati in seguito a un importante attacco informatico al ... it.investing.com

Circle sotto accusa dopo il hack da 285 milioni di dollari a Drift per l’inerzia nel congelare gli USDC rubatiDopo l'hack da 285 milioni di dollari a Drift, l'attenzione si sta spostando su Circle (CRCL) e sulla possibilità che avrebbe potuto fare di più per fermare il trasferimento di fondi. L’attaccante ha ... coindesk.com

L’Iran sta chiedendo il pagamento dei pedaggi nello Stretto di Hormuz in Bitcoin, evitando StableCoin come USDT e USDC, e accettando un rischio legato alla maggiore volatilità di Bitcoin. Ti sei chiesto il perché Le stablecoin sono asset centralizzati: il co - facebook.com facebook

Hormuz si paga in #bitcoin: il denaro digitale è ormai infrastruttura geopolitica; l'Iran chiede pagamenti in bitcoin, yuan digitali e stablecoin alle petroliere in transito nello Stretto di Hormuz. La crisi #energetica diventa un caso emblematico del ruolo del denaro x.com