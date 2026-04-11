Furto da 285 milioni su Drift | Circle rompe il silenzio dopo l’attacco

Il primo aprile 2026, il protocollo Drift, basato su Solana, ha subito un furto di risorse per un valore stimato tra 270 e 285 milioni di dollari. Dopo settimane di critiche pubbliche, Circle ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per commentare l’accaduto. L’attacco ha causato un drenaggio considerevole di fondi dal sistema, attirando l’attenzione dell’intera comunità delle criptovalute.

Il protocollo Drift su Solana ha subito un drenaggio di risorse per un valore stimato tra i 270 e i 285 milioni di dollari il primo aprile 2026, scatenando una reazione ufficiale da parte di Circle dopo settimane di critiche pubbliche. L’attacco ha colpito oltre la metà del valore totale bloccato nella piattaforma decentralizzata, con una parte rilevante dei capitali sottratti convertita in USDC tramite il protocollo di trasferimento cross-chain della società emittente. La difesa di Circle sulla gestione dei blocchi degli asset. Dante Disparte, responsabile della strategia presso Circle, ha preso le difese dell’azienda attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul blog della società, rompendo un silenzio durato diverse settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto da 285 milioni su Drift: Circle rompe il silenzio dopo l’attacco Leggi anche: "Ai figli è permesso sbagliare": David Beckham rompe il silenzio dopo l’attacco di Brooklyn La verità su me e Maria De Filippi: Isobel rompe il silenzio dopo Caduta Libera!Isobel Kinnear racconta finalmente il suo rapporto con Maria De Filippi dopo l’arrivo a Caduta Libera. Temi più discussi: Solana si consolida mentre un exploit di governance del protocollo Drift porta a un furto di 285 milioni di dollari; Elliptic segnala un exploit di Drift da 285 milioni di dollari come probabile operazione collegata alla Corea del Nord; Approfondimenti di Ghost Writer(@GhostWriter); Hacker nordcoreani rubano 285 milioni di dollari a Drift: attacco pianificato da mesi. Furto al Louvre, bottino da 88 milioni di euro: 8mila diamanti, la fuga in scooter e il misterioso mandante LaserQuattro sospettati per 4 minuti: un colpo che è già entrato nella storia. Le ricostruzioni delle telecamere, gli esami sul dna e gli interrogatori degli inquirenti Un colpo che resterà nella storia ... leggo.it Furto d’arte a Parma: rubati Renoir, Matisse e Cézanne, colpo da 25 milioniUn colpo rapidissimo e organizzato alla Fondazione Magnani Rocca: indagini in corso, si sospetta un furto su commissione ... tg.la7.it TRASFORMARE UN FURTO IN BELLEZZA Dopo il furto subito da Marco, ragazzo Autistico di PizzAut, abbiamo voluto ringraziare l'Arma dei Carabinieri ed in modo particolare il Maresciallo Capo Alfredo Paludi che ha accolto Marco in maniera empatica e pro - facebook.com facebook