Caso Signorini | nuova inchiesta a Roma sulle selezioni del GF

A Roma, la Procura ha avviato un nuovo procedimento giudiziario che riguarda le procedure di selezione dei partecipanti al Grande Fratello. L'inchiesta si concentra sulle modalità adottate durante questa fase, con particolare attenzione a eventuali irregolarità. La decisione arriva dopo che sono stati acquisiti documenti e testimonianze legate alle procedure di scelta dei concorrenti. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento in corso.

La Procura di Roma ha formalizzato l’apertura di un nuovo fascicolo giudiziario riguardante Alfonso Signorini, concentrandosi su presunte irregolarità avvenute durante le fasi di selezione per il Grande Fratello. L’indagine nasce da una denuncia presentata da Vito Coppola, il quale sostiene di aver subito pressioni in merito alla propria partecipazione al reality show. Secondo quanto emerge, i fatti oggetto dell’esposto risalirebbero ad aprile 2025, periodo in cui l’uomo sarebbe stato chiamato presso gli studi di Cinecittà. Il quadro delineato dall’accusatore descrive una gestione degli accessi ai set televisivi priva delle abituali procedure di identificazione e registrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Signorini: nuova inchiesta a Roma sulle selezioni del GF Notizie correlate Falsissimo Ep. 23 – Corona chiude l’inchiesta su Signorini: il GF Vip usato come esca nella nuova testimonianzaL’episodio 23 di Falsissimo, intitolato La supponenza del potere, segna il capitolo finale di un’inchiesta durata oltre tre mesi, che Fabrizio Corona... L’Agcom su Fabrizio Corona, le verifiche sulle puntate del caso Signorini e di Garlasco: i sospetti sulle regole violate per gli influencerL’Agcom ha deciso di avviare alcune verifiche sul canale Youtube Falsissimo di Fabrizio Corona. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fabrizio Corona chiude l'inchiesta sul sistema Signorini, ma individua un nuovo obiettivo: Belen Rodriguez; La prossima vittima di Fabrizio Corona è la sua ex Belen: È scesa a patti col potere; Caso Equalize, '54 pagine con nomi di vip, da Vieri a Canalis e Clooney'; Fabrizio Corona contro Belen Rodriguez, la nuova inchiesta dopo Signorini sarà su di lei: Sei scesa a patti col potere, ora tocca a te. Caso Signorini, arriva un’altra denuncia: ecco da parte di chi e come si evolvono le indaginiIl caso Medugno, che nei mesi scorsi ha coinvolto Alfonso Signorini, si arricchisce di un ulteriore capitolo, la denuncia di Vito Coppola ... mondotv24.it Alfonso Signorini, nuova denuncia shock per ricatti sessuali: Procura apre fascicolo| Parla Vito CoppolaAlfonso Signorini, nuova denuncia shock per ricatti sessuali: Procura apre fascicolo; parla Vito Coppola: Avances e promesse per il Grande Fratello ... ilsussidiario.net