L’Agcom su Fabrizio Corona le verifiche sulle puntate del caso Signorini e di Garlasco | i sospetti sulle regole violate per gli influencer

L’Agcom ha avviato verifiche sul canale YouTube di Fabrizio Corona. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni su possibili violazioni delle regole da parte degli influencer. La stessa autorità ha confermato l’attenzione su questa piattaforma e su altri casi come quello di Signorini e Garlasco. La situazione si fa più intricata, mentre Corona e altri influencer sono sotto osservazione.

L'Agcom ha deciso di avviare alcune verifiche sul canale Youtube Falsissimo di Fabrizio Corona. A scriverlo è la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in una nota stampa pubblicata sul sito mercoledì 28 gennaio. «Con riferimento alle recenti puntate del canale web "Falsissimo", anche alla luce delle prese di posizione dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa, il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione ha dato mandato agli Uffici di verificare eventuali profili di competenza, con particolare riguardo alla delibera numero 724CONS, recante linee guida relative all'applicazione del TUSMA (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi, ndr ) da parte degli influencer e al relativo Codice di condotta», si legge nel comunicato.

