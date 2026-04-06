Falsissimo Ep 23 – Corona chiude l’inchiesta su Signorini | il GF Vip usato come esca nella nuova testimonianza

L’episodio 23 di Falsissimo, intitolato La supponenza del potere, conclude un’indagine durata più di tre mesi. Fabrizio Corona ha annunciato la chiusura dell’inchiesta, definendola come un vero e proprio “Metoo italiano”. L’indagine si è concentrata su un caso legato al mondo dello spettacolo e si è conclusa con la testimonianza che ha coinvolto il Grande Fratello Vip, utilizzato come esca.

L’episodio 23 di Falsissimo, intitolato La supponenza del potere, segna il capitolo finale di un’inchiesta durata oltre tre mesi, che Fabrizio Corona definisce come un vero e proprio “Metoo italiano”. Il discorso, dai toni accesi e provocatori, si snoda attraverso la denuncia di quello che l’ex re dei paparazzi chiama il “presunto sistema di Alfonso Signorini”, un intreccio di favori intimi e promesse televisive che avrebbe coinvolto i vertici di Mediaset e la famiglia Berlusconi. La testimonianza di Donadei rappresenta, nell’indagine di Fabrizio Corona, il secondo braccio di una “manovra a tenaglia” volta a scardinare il sistema di potere attribuito ad Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Falsissimo Ep. 23 – Corona chiude l’inchiesta su Signorini: il GF Vip usato come esca nella nuova testimonianza Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e SignoriniCorona ha annunciato la nuova puntata di Falsissimo per il 2 marzo: la sfida a Mediaset e Alfonso Signorini continua tra accuse pesanti, blocchi... Corona annuncia una nuova puntata di Falsissimo su Signorini: “Materiale inedito, online il 6 aprile”Fabrizio Corona riaccende il caso Alfonso Signorini: il 6 aprile l'ultima puntata di "Falsissimo". #FALSISSIMO EP 21 COMPLETO #Corona #Signorini Argomenti più discussi: Corona contro Signorini, nuova bomba in arrivo: Il 6 aprile pubblico Falsissimo con materiale inedito, sarà devastante; Fabrizio Corona torna con Falsissimo: nuova puntata sul caso Signorini. Corona risponde al giudice: ecco cosa dirà stasera a Falsissimo dopo il blocco su SignoriniDopo la sentenza del giudice, Fabrizio Corona, rimossi gli episodi precedenti, annuncia un cambio di rotta e nuovi bersagli nel format in onda stasera 26 gennaio Il Tribunale di Milano ha disposto il ... movieplayer.it Quando esce la prossima puntata di Falsissimo? Corona annuncia: 6 aprileMateriale mai visto e video censurati: Corona fissa la data finale per lo scontro con Signorini. Ma cosa ha deciso davvero il giudice? Ecco i retroscena dell'ultimo atto di Falsissimo ... skuola.net Falso, Falso, Falsissimo! La Roma ha tantissimi problemi... e li avrà finché non riuscirà ad entrare in Champions. Ma può tranquillamente spendere 25 Milioni prima del 30 Giugno. facebook Fabrizio, non tutto è falsissimo #GialappaShow x.com