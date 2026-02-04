La notte scorsa, al largo di Chios, una nave della Guardia Costiera e un motoscafo carico di migranti si sono scontrati. L’incidente ha provocato quindici morti tra le persone a bordo del motoscafo. I soccorsi sono stati immediati, ma la tragedia si è consumata nel silenzio del mare.

La scorsa notte, al largo di Chios, una nave della Guardia Costiera e un motoscafo che trasportava una trentina di persone migranti si sono scontrati. Secondo un alto funzionario, che ha parlato con il quotidiano Kathimerini, l’imbarcazione è stata avvistata dalla Guardia Costiera greca Oinousses, mentre tentava di avvicinarsi a Myrsinidi, Grecia. Ne è seguito un inseguimento, che è concluso con la collisione. L’incidente ha provocato la morte di almeno quindici persone e diversi feriti, tra i quali due addetti della capitaneria di porto. Entro la mezzanotte, le autorità hanno confermato il numero delle vittime, undici uomini e quattro donne, anche se, inizialmente, si temeva potesse essere più alto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Grecia lo scontro tra una nave della Guardia Costiera e un motoscafo che trasportava trenta persone migranti ha causato quindici vittime

Approfondimenti su Chios Guardia Costiera

Questa mattina, un giovane marinaio ha rischiato di annegare durante una navigazione al largo di Portoferraio.

Ultime notizie su Chios Guardia Costiera

