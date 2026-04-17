Il ministro ha commentato le dichiarazioni fatte da uno scrittore, sostenendo che il giudice abbia affermato che l’autore potesse definire il ministro “il ministro della malavita”. La dichiarazione è stata ripetuta dal politico, che ha annunciato di voler presentare un ricorso contro questa decisione. Nessun altro dettaglio legale o sulla vicenda è stato fornito, né sono stati indicati i punti specifici della sentenza.

«Non mi aspettavo niente di diverso. Il giudice ha detto che Saviano poteva dire che sono il ministro della malavita». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervistato su Telelombardia, commentando l’assoluzione di Roberto Saviano che il leader della Lega aveva querelato. «Uno può criticare, errori se ne fanno tutti i giorni, però siccome combatto ogni giorno con mafia, ndrangheta e camorra, attaccami su tutto ma non puoi dire che sono il ministro della malavita», ha aggiunto Salvini. «Io auguro lunga vita a Saviano, di cui non condivido nulla e a cui non auguro niente di male, però lo riquelero un’altra volta.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Salvini: "Il giudice ha detto che Saviano poteva dire che sono il ministro della malavita". Lo riquelerò

Caso poliziotto Rogoredo: smonto il discorso di Salvini che ha difeso Carmelo Cinturrino

Notizie correlate

«Ministro della malavita» si può dire: Saviano vince in tribunale contro SalviniMatteo Salvini può essere definito «ministro della malavita» per criticare il suo operato politico.

Leggi anche: “Salvini ministro della malavita”, i giudici graziano Saviano: critica legittima. Il vicepremier: lo querelerò ancora

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Salvini ministro della malavita. Assolto Saviano; Saviano assolto nel processo per diffamazione contro Salvini: aveva definito il leader della Lega ministro della malavita; Salvini ministro della Mala vita. E Saviano viene assolto. Il leader della Lega annuncia: Lo querelerò di nuovo; Definì Salvini ministro della malavita, Saviano assolto. Il vicepremier: Lo querelerò di nuovo.

Salvini: Il giudice ha detto che Saviano poteva dire che sono il ministro della malavita. Lo riquelerò«Non mi aspettavo niente di diverso. Il giudice ha detto che Saviano poteva dire che sono il ministro della malavita». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Sa ... msn.com

Saviano assolto, ma torna all'attacco: Voleva consegnarmi ai clan. Salvini: Querelerò di nuovoIl giudice monocratico del tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano dall'accusa di diffamazione per aver definito nel 2018 ... iltempo.it

Lo scrittore Roberto Saviano assolto dall’accusa di diffamazione per i post pubblicati sui social nel 2018, quando il leader leghista Matteo Salvini era ministro dell'Interno. Le reazioni alla sentenza facebook

Processo Salvini, Saviano: "Assolto perché era mio diritto fare critica" - la Repubblica x.com