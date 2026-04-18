A Milano si terrà a giugno il processo per l’omicidio di Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate. La donna è stata vittima di una violenza estrema il giorno in cui è stata trovata senza vita. La data del procedimento è stata fissata dal tribunale, che ha disposto l’apertura del dibattimento. I dettagli sul caso sono stati discussi durante l’udienza preliminare.

Il tribunale di Milano ha stabilito che a giugno si aprirà il processo per l’omicidio di Pamela Genini, la donna vittima di una violenza estrema che si concluse con 76 coltellate. L’imputato è Gianluca Soncin, l’ex compagno residente a Cervese, contro il quale il giudice ha accolto la richiesta di rito immediato formulata dalla Procura milanese. L’accusa e i dettagli del crimine. Le contestazioni mosse a carico di Soncin delineano un quadro di eccezionale ferocia. Il magistrato ha infatti disposto il processo per omicidio volontario con diverse aggravanti: la premeditazione, la crudeltà dimostrata durante l’aggressione, i motivi futili alla base dell’atto e il legame affettivo precedentemente esistente tra i due.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Pamela Genini: a giugno il processo per l’atroce omicidio

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