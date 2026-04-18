Caso Luca Spada il figlio di uno degli anziani morti a Forlì | Ho subito pensato ad anomalie nell'ambulanza

Il caso riguarda il decesso di un uomo di 69 anni avvenuto poco dopo un trasporto in ambulanza, effettuato da un soccorritore della Croce Rossa ora indagato per sei morti sospette. Il figlio dell'uomo ha condiviso con Fanpage.it di aver inizialmente sospettato anomalie nel funzionamento dell’ambulanza. La vicenda si inserisce in un procedimento legale che coinvolge il soccorritore e l’indagine sulle circostanze dei trasporti sanitari a Forlì.

A Fanpage.it parla il figlio di Francesco Maria Scavone, il 69enne morto poco dopo il viaggio sull'ambulanza guidata da Luca Spada, il soccorritore della Croce Rossa indagato per 6 morti sospette avvenute mentre era in servizio a Forlì. "Voglio solo giustizia per mio padre".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Morti in ambulanza a Forlì, Luca Spada nega le accuse nell'interrogatorio: "Non ho iniettato aria a pazienti"Si è protratto per oltre quattro ore l’interrogatorio di Luca Spada, il 27enne ex autista-soccorritore dell’ambulanza della Croce Rossa arrestato per...

Anziani morti in ambulanza a Forlì: Luca Spada indagato per sei omicidi(Adnkronos) – Elementi investigativi basati su intercettazioni, messaggistica sequestrata e accertamenti autoptici hanno portato gli inquirenti a...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Il caso Luca Spada, qual è il ruolo della compagna? - 15/04/2026 - Video; Luca Spada, le parole choc: Sono a lavorare ho appena fatto un morto. Contestati sei omicidi; Morti in ambulanza, le frasi shock dell'autista intercettato: Soffrono troppo, lo rifarò; Luca Spada dal gip: Si è dichiarato innocente, ha risposto su tutto. La collega: Un manipolatore.

Luca Spada: il caso a Le Iene | Cos’è successo: il (presunto) sistema per fare soldi sui morti in ambulanzaLuca Spada, il caso a Le Iene: l'autista di ambulanze è accusato di aver ucciso volontariamente almeno sei pazienti ... ilsussidiario.net

Caso Luca Spada, la Croce Rossa respinge le ombre sulla gestione: Mai ricevuti sospetti da volontari o dipendentiRiguardo il 27enne accusato di omicidio continuato aggravato di anziani mentre venivano trasportati in ambulanza, è pronta la tutela legale contro le notizie infondate del Comitato della Croce Rossa d ... ilrestodelcarlino.it

Cronaca. Caso Luca Spada, la Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro rompe il silenzio: "Mai ricevuto segnali o sospetti" - facebook.com facebook

Luca Spada: serial killer o animato da questioni economiche Con Milo Infante abbiamo approfondito il caso del presunto angelo della morte. #Ore14 x.com