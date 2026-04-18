Caso Giacomo Bongiorni oggi il funerale a Massa Il vescovo | Era un giusto alla comunità chiedo il perdono

Oggi si è svolto a Massa il funerale di Giacomo Bongiorni, il 47enne vittima di un'aggressione che si è conclusa con la sua morte. La cerimonia si è svolta nella chiesa locale, alla presenza di familiari e amici. Durante l'omelia, il vescovo ha ricordato Bongiorni come un uomo giusto e ha chiesto perdono alla comunità. L'episodio di violenza ha attirato l'attenzione dell'intera città.