Caso Giacomo Bongiorni oggi il funerale a Massa Il vescovo | Era un giusto alla comunità chiedo il perdono
Oggi si è svolto a Massa il funerale di Giacomo Bongiorni, il 47enne vittima di un'aggressione che si è conclusa con la sua morte. La cerimonia si è svolta nella chiesa locale, alla presenza di familiari e amici. Durante l'omelia, il vescovo ha ricordato Bongiorni come un uomo giusto e ha chiesto perdono alla comunità. L'episodio di violenza ha attirato l'attenzione dell'intera città.
Si è tenuto quest'oggi, sabato 18 aprile, il funerale di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a botte a Massa da un gruppo di ragazzini. Nel frattempo, le indagini puntano alla ricostruzione dell'aggressione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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