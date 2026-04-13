Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa salgono a 5 gli indagati Il pm | Non è morto per un solo colpo

Da fanpage.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Massa, il numero di persone iscritte nel registro degli indagati per l’omicidio di un uomo di 47 anni è salito a cinque. L’episodio si è verificato durante un'aggressione da parte di un gruppo di giovani, e il pubblico ministero ha dichiarato che la vittima non è deceduta a causa di un solo colpo. La vicenda è ancora al centro di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Salgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito da un gruppo di giovani a Massa. Decisive le immagini di videosorveglianza e le testimonianze. Attesi gli interrogatori di garanzia e l'autopsia. Domani 14 aprile organizzata una fiaccolata nel centro della città.🔗 Leggi su Fanpage.it

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