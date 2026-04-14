Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa il padre del 19enne arrestato | Non è un criminale si sono difesi

Un giovane di 19 anni è stato arrestato in relazione all’omicidio di Giacomo Bongiorni avvenuto a Massa. Il padre del ragazzo ha dichiarato che suo figlio e gli altri coinvolti si sono difesi e ha affermato che non sono criminali, sottolineando che la famiglia è composta da lavoratori. La polizia ha condotto le indagini e ha arrestato il giovane poco dopo l’accaduto.