Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa il padre del 19enne arrestato | Non è un criminale si sono difesi
Un giovane di 19 anni è stato arrestato in relazione all’omicidio di Giacomo Bongiorni avvenuto a Massa. Il padre del ragazzo ha dichiarato che suo figlio e gli altri coinvolti si sono difesi e ha affermato che non sono criminali, sottolineando che la famiglia è composta da lavoratori. La polizia ha condotto le indagini e ha arrestato il giovane poco dopo l’accaduto.
Il padre di uno dei ragazzi arrestati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni difende il figlio: “Non è un criminale, siamo una famiglia di lavoratori. Non doveva succedere e siamo disperati ma si sono difesi”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Massa, tre gli arrestati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni: uno ha 17 anni. Attesa per l'autopsia Link nei commenti - facebook.com facebook
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