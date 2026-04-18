Emiliano Milza, già coinvolto nell'inchiesta sulla morte di Franka Ludwig, si trova ora sotto accusa anche per altri due omicidi. Secondo le verifiche investigative, avrebbe ucciso il padre e la badante che si prendeva cura della madre. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di questi nuovi sospetti e verificare eventuali collegamenti tra i diversi casi.

Emiliano Milza, l’ex chef accusato del presunto assassinio di Franca Ludwig, avrebbe ucciso anche suo padre e la badante della madre. La Procura di Firenze gli contesta infatti altri due omicidi volontari con l’aggravante della frode assicurativa. Gli approfondimenti sui decessi del padre e della donna sono scattati a seguito dell’esposto depositato in Procura dalla sorella dell’uomo, che sospettava che questi volesse impadronirsi del patrimonio di famiglia. Emiliano Milza: altre due accuse Il presunto assassino di Franca Ludwig potrebbe essere accusato di altri due omicidi. La Procura di Firenze, infatti, gli contesta l’omicidio del padre e della badante della madre.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caso Franka Ludwig, a Emiliano Milza contestati altri omicidi: avrebbe ucciso il papà e la badante della madre

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