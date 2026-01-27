famiglia nel bosco la previsione di tonino cantelmi sulla perizia psichiatrica a nathan e catherine

La perizia psichiatrica su Nathan e Catherine, prevista nel procedimento legale, richiede tempi certi per garantire un giudizio accurato. Il dottor Tonino Cantelmi sottolinea l’importanza dei primi colloqui come momento fondamentale per orientare correttamente la valutazione clinica. La precisione nei tempi e nelle procedure è fondamentale per assicurare un esito giusto e appropriato.

Nel caso della famiglia nel bosco, il Tribunale dei minori ha fissato 120 giorni per il deposito della relazione della Ctu sulla perizia psichiatrica relativa a Nathan e Catherine. Tonino Cantelmi segnala che “è passato un mese” senza avvio degli accertamenti e chiede che i primi colloqui partano presto, perché centrali per valutare la capacità genitoriale. Famiglia nel bosco, i tempi per la perizia psichiatrica La previsione di Cantelmi su Nathan e Catherine: “Ormai è passato un mese” Che cosa deve accertare la perizia psichiatrica Famiglia nel bosco, i tempi per la perizia psichiatrica Nel procedimento che riguarda la cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, il Tribunale dei minori ha fissato un termine di 120 giorni per il deposito della relazione della consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il 23 gennaio prenderà avvio la perizia psichiatrica su Catherine e Nathan, noti come la “famiglia del bosco”.

