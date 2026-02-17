Clinton rilancia il caso Epstein | accuse a Trump e imminente testimonianza al Congresso tra polemiche e nuove indagini

Clinton accusa Trump: insabbiamento sui documenti di Epstein, imminente testimonianza al Congresso. Hillary Clinton ha accusato l'amministrazione Trump di aver deliberatamente tentato di insabbiare i documenti relativi al caso di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in carcere nel 2019 con l'accusa di traffico sessuale minorile. L'ex Segretario di Stato ha espresso queste accuse durante un'intervista alla Bbc a Berlino il 17 febbraio 2026, sollecitando la piena trasparenza sui fascicoli e insinuando che l'ex Presidente possa aver cercato di deviare l'attenzione da sé stesso. La vicenda è ulteriormente complicata dall'imminente testimonianza di Bill e Hillary Clinton davanti a una commissione del Congresso.