Caso Epatite A in una scuola del Casertano no allarmismi

Nella giornata di oggi si è appreso che è stato diagnosticato un caso di epatite A in una scuola elementare della provincia di Caserta. La scuola coinvolta si trova nel comune di Orta di Atella. Le autorità sanitarie hanno già avviato le procedure di controllo e monitoraggio, e si stanno seguendo tutte le misure previste per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Nessun allarmismo è stato dichiarato ufficialmente.

Tempo di lettura: 2 minuti Un caso di epatite A è stato accertato in una scuola elementare di Orta di Atella, nel Casertano. Ad annunciarlo è stato il sindaco Antonino Santillo, che ha spiegato che “ fin dal primo momento del sospetto, il Comune, la scuola, il pediatra e l’Asl hanno lavorato insieme, seguendo con precisione il protocollo previsto per questi casi. Non si è aspettato che la situazione si consolidasse: si è agito subito, in modo coordinato. La situazione rimane costantemente monitorata”. Su disposizione intanto del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta la scuola ha predisposto un elenco circoscritto dei contatti dell’alunno interessato, con le famiglie direttamente coinvolte contattate per attivare la profilassi necessaria, che comprende l’offerta attiva della vaccinazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caso Epatite A in una scuola del Casertano, “no allarmismi” Notizie correlate Grosseto, un caso di epatite A in una scuolaGrosseto, 26 marzo 2026 – Un caso di epatite A si è verificato in una scuola del comune di Grosseto e il Dipartimento di prevenzione della Asl... Caso di epatite A in una scuola a GrossetoGROSSETO – Un caso di epatite A in una scuola a Grosseto ha attivato le misure sanitarie previste per il contenimento delle malattie infettive. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Epatite A nelle cozze: cosa sta succedendo a Napoli e quando evitarle; Epatite A Napoli, 7 campioni positivi al Lago Fusaro di Bacoli: stop alle cozze, danni per 300mila euro; Caso di Epatite A in una scuola primaria: scattano le procedure anticontagio; Screening gratuito per l’epatite C, l’Emilia-Romagna si conferma anche nel 2025 prima in Italia per indice di copertura sulla popolazione generale, 50,1%. Caso Epatite A in una scuola del Casertano. No allarmismiUn caso di epatite A è stato accertato in una scuola elementare di Orta di Atella, nel Casertano. Ad annunciarlo è stato il sindaco Antonino Santillo, che ha spiegato che fin dal primo momento del ... napoli.repubblica.it Caso di Epatite A in una scuola primaria: scattano le procedure anticontagioUn alunno della scuola Primaria di un comune della provincia di Caserta è risultato positivo all’Epatite A. La notizia è stata resa pubblica dal sindaco, che ha voluto informare la cittadinanza garant ... tecnicadellascuola.it #OrtadiAtella- Caso di Epatite A in una scuola: scattano le procedure anticontagio. #Cronaca #Epatite #Bambini #Scuola #Anticontagio #NanoTV facebook