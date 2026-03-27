A Grosseto, una scuola ha segnalato un caso di epatite A, portando all’attivazione delle procedure sanitarie previste per contenere la diffusione della malattia. Le autorità sanitarie hanno avviato le operazioni di controllo e monitoraggio secondo le indicazioni di legge. La scuola ha adottato le misure di prevenzione e informazione rivolte a studenti, docenti e personale scolastico.

GROSSETO – Un caso di epatite A in una scuola a Grosseto ha attivato le misure sanitarie previste per il contenimento delle malattie infettive. L’episodio, segnalato nel territorio comunale, è stato definito isolato dalla Asl Toscana Sud Est, che ha comunque avviato immediatamente tutti i protocolli di sorveglianza e controllo. Il Dipartimento di Prevenzione ha predisposto le procedure per la gestione del caso e per evitare eventuali ulteriori contagi. Le famiglie degli studenti sono state informate e la situazione viene monitorata costantemente dalle autorità sanitarie, che parlano di quadro sotto controllo. Secondo quanto comunicato dall’azienda sanitaria, la possibilità di trasmissione del virus all’interno dell’istituto corrisponde a un livello di basso rischio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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