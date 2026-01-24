Il caso giudiziario riguardante la morte di Bella, un meticcio anziano e malato, ha attirato l’attenzione pubblica. La denuncia, presentata dalla Protezione Animali di Appignano e supportata dall’avvocata Corradetti, riguarda il tragico episodio di un’accalappiacani che avrebbe trascinato e ucciso l’animale. Questo procedimento evidenzia l’importanza delle norme sulla tutela degli animali e il ruolo delle istituzioni nel garantire il rispetto delle leggi.

Si chiamava Bella ed era un meticcio di colore bianco piuttosto anziano e malato. La morte di questo animale è diventata un caso giudiziario dopo la denuncia presentata alla Procura di Ascoli dall’Associazione provinciale della Protezione Animali di Appignano nella persona della presidente Rita Castelli, con l’assistenza dell’avvocata Annalisa Corradetti. Un fatto che risale al 9 maggio del 2024 e che dopo le indagini della magistratura lunedì mattina approderà in tribunale dove un agente del servizio veterinario dell’ast di Ascoli assistito dall’avvocato Stefano Pierantozzi, comparirà davanti al giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti in occasione dell’udienza predibattimentale a suo carico: deve rispondere dell’accusa di maltrattamento di animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il video dell'orrore: "Trascinato e ucciso dall'accalappiacani": il caso in tribunale

