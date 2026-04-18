Caso Aptuit il tribunale del riesame conferma il sequestro di alcuni cani

Il tribunale del riesame di Verona ha deciso di mantenere il sequestro di alcuni cani in relazione a un procedimento penale noto come “caso Aptuit”. La decisione è stata presa durante una fase cautelare del procedimento. La vicenda coinvolge un’indagine giudiziaria che ha portato alla confisca degli animali, con il tribunale che ha confermato il provvedimento.