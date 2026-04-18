Caso Aptuit il tribunale del riesame conferma il sequestro di alcuni cani
Il tribunale del riesame di Verona ha deciso di mantenere il sequestro di alcuni cani in relazione a un procedimento penale noto come “caso Aptuit”. La decisione è stata presa durante una fase cautelare del procedimento. La vicenda coinvolge un’indagine giudiziaria che ha portato alla confisca degli animali, con il tribunale che ha confermato il provvedimento.
Il tribunale del riesame di Verona ha confermato il sequestro di alcuni cani disposto nell’ambito di una fase cautelare di un procedimento penale legato al “caso Aptuit”. L’azienda ha diffuso ieri, venerdì 17 aprile, una nota in cui prende atto dell’esito, dichiarando di attendere ora la lettura.🔗 Leggi su Veronasera.it
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