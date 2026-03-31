Il tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di confermare la custodia cautelare in carcere per Carmelo Vetro, imprenditore di Favara, condannato a nove anni per associazione mafiosa, e per Giancarlo Teresi, dirigente regionale. La decisione riguarda sia Vetro che Teresi, che erano stati già detenuti in precedenza. La sentenza è stata comunicata dopo l'udienza di riesame delle misure restrittive.

Il tribunale del Riesame di Palermo ha confermato la custodia cautelare in carcere per Carmelo Vetro, imprenditore favarese già condannato a nove anni per associazione mafiosa, e per il dirigente regionale Giancarlo Teresi. I due sono indagati nell’inchiesta su un presunto sistema di corruzione legato ad appalti e finanziamenti regionali. Nell’indagine è coinvolto anche l’ex europarlamentare Salvatore Iacolino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il Riesame ha annullato per Vetro la contestazione di detenzione illegale di due fucili, ma ha confermato il resto dell’impianto accusatorio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il tribunale del Riesame conferma il carcere per il boss Vetro e il dirigente della Regione Siciliana Teresi

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