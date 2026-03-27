Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato gli arresti per cinque persone coinvolte in un'indagine sul traffico illegale di armi nella zona dell'Alta Irpinia. Quattro sono in carcere, mentre una si trova agli arresti domiciliari. Le misure cautelari sono state mantenute, confermando la prosecuzione delle indagini in corso.

Cinque persone. Quattro in carcere, una ai domiciliari. Le misure cautelari disposte nell'ambito di un'indagine su un traffico illegale di armi nell'Alta Irpinia restano in piedi. Il Tribunale del Riesame di Napoli, Dodicesima Sezione, ha rigettato tre richieste di annullamento dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Avellino, Pasquale Cerrone. La difesa aveva sollevato un tema procedurale. Prima di eseguire le misure, sostenevano i legali, sarebbe stato necessario procedere all'interrogatorio preventivo degli indagati. La norma che esonera da questo passaggio — secondo questa lettura — si applicherebbe solo ai reati gravi commessi con l'uso delle armi, non alla loro semplice detenzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Traffico di armi in Alta Irpinia, il Tribunale del Riesame di Napoli conferma gli arresti

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