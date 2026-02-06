Alloggi nelle case popolari nuovo bando a Fiumicino | domande da rifare

L’Amministrazione di Fiumicino ha annunciato che il nuovo bando per le case popolari sarà pubblicato a breve. Chi ha già fatto domanda dovrà rifarla, perché la graduatoria verrà azzerata. La commissione sta preparando i nuovi moduli e le istruzioni, con l’obiettivo di aggiornare le liste e assegnare gli alloggi in modo più chiaro. La scadenza per presentare le domande sarà comunicata a breve.

Fiumicino, 6 febbraio 2026 – L'Amministrazione Comunale di Fiumicino comunica è stato approvato il nuovo bando per la formazione della graduatoria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), di prossima pubblicazione. La novità riguarda anche i cittadini che risultavano già presenti nella precedente graduatoria. Il Comune precisa infatti che il precedente bando e la relativa graduatoria non sono più validi a partire dal 20 novembre 2025. Di conseguenza, chi era già inserito dovrà presentare una nuova domanda, compilata utilizzando esclusivamente il modello aggiornato, denominato "Domanda di partecipazione (Allegato B)".

