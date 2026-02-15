Mercato immobiliare case in vendita | la febbre sale Aumento medio del 5% e boom affitti a Nord +10,4%

Nel mercato immobiliare di Reggio Emilia, i prezzi delle case sono aumentati quasi del 5% in un anno, un dato che riflette una forte domanda. La rapida crescita si traduce anche in un aumento degli affitti nel Nord Italia, dove le locazioni sono salite del 10,4%. Questa tendenza si percepisce chiaramente nelle zone più richieste, dove le case vengono vendute e affittate più rapidamente.

Reggio Emilia, 15 febbraio 2026 - Case in vendita con prezzi in crescita di quasi il 5% da un anno all’altro: è questa la principale variazione registrata dall’ Osservatorio di Immobiliare.it nel comune di Reggio. Il portale online calcola una media tra i prezzi riportati dagli annunci e che interessano cinque aree territoriali (Centro e Periferia Nord, Sud, Est, Ovest), mettendo a confronto dicembre 2025 e 2024. Il contrasto ai ‘fake’: "Esistono 350 agenti, ma occhio agli abusivi" Cartelli per pubblicizzare appartamenti in affitto in una agenzia immobiliare, Genova, 03 ottobre 022 ANSALUCA ZENNARO Vendita a 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercato immobiliare, case in vendita: la febbre sale. Aumento medio del 5% e boom affitti a Nord (+10,4%) Mercato immobiliare a Milano, la strana anomalia tra prezzi di vendita e affitti Mercato immobiliare, come sarà nel 2026: prezzo degli affitti in aumento Il mercato immobiliare italiano si prepara al 2026 con un andamento caratterizzato da stabilità, dopo un periodo di variazioni significative. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mercato immobiliare, acquistato senza mutuo il 51% delle case in Italia. I dati; In Italia cresce l’acquisto di case senza mutuo: chi compra e perché; Conviene acquistare casa nel 2026: le previsioni degli esperti; Notizie - L'impatto delle alluvioni sul mercato immobiliare. Mercato immobiliare 2026, le previsioni: Prezzi case in lieve aumento e canoni in salitaLeggi su Sky TG24 l'articolo Mercato immobiliare 2026, le previsioni: Prezzi case in lieve aumento e canoni in salita ... tg24.sky.it Mercato immobiliare, acquistato senza mutuo il 51% delle case in Italia. I datiUna parte consistente della compravendita di case in Italia avviene senza ricorrere a finanziamenti. Secondo l'analisi di Tecnocasa, più di un'abitazione su due (il 51,4%) è stata acquistata cash. tg24.sky.it Il mercato immobiliare di Napoli è sempre più folle. Ma ci sono alternative fuori città che chi vuole comprare casa deve tenere in considerazione. La nostra guida https://cityne.ws/GzpZk facebook Mercato immobiliare #Verona Crescono i prezzi nella città “dell’amore”. L’analisi dell’Ufficio Studi #GruppoTecnocasa shorturl.at/iN1IO x.com