Case depredate tra Friuli e Veneto 5 arresti | ecco i comuni colpiti

Tra Friuli e Veneto, cinque cittadini sinti sono stati arrestati dai Carabinieri di Udine con l’accusa di aver compiuto 13 furti in abitazione. Le incursioni avvenivano principalmente nei fine settimana, quando le case risultavano vuote. Gli investigatori hanno identificato i responsabili e condotto le operazioni che hanno portato all’arresto. I comuni coinvolti si trovano nelle zone tra le due regioni, senza specificare i nomi.

È di cinque arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di un gruppo di cittadini italiani di etnia sinti, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione tra Friuli e Veneto. L’ordinanza, emessa dal Tribunale di Udine, è stata eseguita dopo un’articolata indagine coordinata dalla Procura locale, che ha permesso di ricostruire il modus operandi della banda e di attribuire loro 13 furti commessi all’inizio del 2026. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto origine da una serie di furti in abitazione che si sono verificati in rapida successione all’inizio dell’anno nella provincia friulana e in quella veneta.🔗 Leggi su Virgilio.it

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