L’assessore del Veneto ha annunciato incontri con i sindaci dei Comuni di confine, tra Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto. L’obiettivo è approfondire le questioni territoriali e le dinamiche regionali, mantenendo un dialogo aperto e costruttivo con le amministrazioni locali. Questi incontri si inseriscono nel quadro delle più ampie tematiche di autonomia e relazioni tra Veneto

VENETO - Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto. In ciascuno di questi Comuni della provincia di Venezia a rischio “secessione”, l’assessore regionale veneto Marco Zecchinato andrà a incontrare i rappresentanti istituzionali e i cittadini. E lo stesso farà a Belluno con Cortina d’Ampezzo e nel Vicentino con tutte quelle realtà che da tempo, e a più riprese, puntano a mollare il Veneto. Le mete? Sempre le stesse: le Regioni e le Province a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano. Dove ci sono più servizi e più opportunità, sotto tutti i punti di vista. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Veneto, voglia di Friuli (o Trentino Alto Adige) e secessione? L?assessore: «Incontrerò uno a uno i sindaci dei Comuni di confine»

«Annettiamo Cortina», l’idea del Trentino-Alto Adige e i nuovi confini. La reazione dell’assessore venetoIn Trentino-Alto Adige, il senatore della Südtiroler Volkspartei, Meinhard Durnwalder, ha presentato due disegni di legge per ampliare i confini regionali, coinvolgendo anche comuni di Lombardia e Veneto, tra cui Cortina d’Ampezzo.

Il Trentino-Alto Adige punta ad annettere Cortina e toglierla al Veneto. Come potrebbero cambiare i libri di geografiaUn nuovo disegno di legge in Senato riaccende il dibattito sulla sovranità territoriale, proponendo l’annessione di Cortina d’Ampezzo al Trentino-Alto Adige, finora parte del Veneto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Veneto, voglia di Friuli (o Trentino Alto Adige) e secessione? L’assessore: Incontrerò uno a uno i sindaci dei Comuni di confine; Concorso infermieri in Veneto: quasi 3mila candidati per 916 posti, il NurSind fa chiarezza; UISP – Calendario Pedalate Venete 2026 – Veneto; Mestre, Via Piave tra voglia di rinascita e vecchi problemi.

Province, i sindaci chiedono un tavolo con Veneto e Friuli: sempre più difficoltà a garantire i servizi a cittadini e impresePORTOGRUARO (VENEZIA) - Sono pronti a chiedere un tavolo con le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia i sindaci della cintura portogruarese che da tempo sono in difficoltà nel ... ilgazzettino.it

Province e passaggio al Friuli, domanda di audizione a Trieste per otto Comuni venetiVENEZIA - Diventa sempre più concreta l’idea di aprire i confini della costituenda Provincia di Pordenone ai Comuni veneti confinanti con il Friuli Venezia Giulia. ilgazzettino.it

Cercasi funzionario amministrativo che voglia effettuare intercambio da Milano, Venezia, Livorno e comunque proveniente da Lombardia, Emilia e Veneto voglia venire a La Spezia. Chi fosse interessato può scrivere sotto e sarà ricontattato. La richiesta ha tito - facebook.com facebook