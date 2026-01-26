Veneto Orientale otto comuni tornano a guardare al Friuli

Il 21 gennaio il parlamento italiano ha approvato una modifica allo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo le province elettive. Questa decisione sta riaccendendo l’interesse di alcuni comuni del Veneto orientale verso il Friuli, rafforzando legami storici e culturali. Un fenomeno che evidenzia le dinamiche di identità e autonomia di queste aree, e che potrebbe influenzare il loro futuro amministrativo e sociale.

Molto di questo dibattito si deve a Markus Maurmair, consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, che ha chiesto alla commissione Affari Istituzionali della Regione autonoma di ricevere in audizione i sindaci dei comuni di Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto. Non per un passaggio al Friuli, ma perché «la Provincia di Pordenone possa diventare uno strumento di cooperazione stabile, non di contrapposizione, con la regione Veneto. Non solo funzioni amministrative, ma un progetto condiviso su servizi, infrastrutture, scuola, sanità e sviluppo locale».

